Udinese-Roma, GHILARDI: "In difesa siamo tanti e tutti forti. Sono contento di come sta andando, cerco di fare ancora di più"

A pochi minuti dal match di campionato in casa dell'Udinese, Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di DAZN. Il difensore, schierato titolare da Gasperini ha parlato di come arriva la squadra: "Arriviamo carichi, abbiamo tanta voglia di fare. Le partite sono tante e i giorni sono pochi però questo è il calendario ma siamo professionisti e dobbiamo giocare al massimo"

Quanto stai crescendo?

"Siamo tanti, tutti bravi, di grande qualità. Fino alle ultime partite eravamo tra le migliori difese, penso lo siamo ancora. Sono contento di come sta andando, cerco di fare ancora di più".