Torino-Roma, Petrachi: "Gasperini ha messo gli occhi addosso a Cacciamani ma non è arrivata l'offerta giusta. Con la Roma un anno intenso e importante"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Torino e Roma ha parlato ai microfoni di DAZN uno degli ex della contesa, il ds dei Granata Gianluca Petrachi. Ecco le sue parole:

Dopo il mercato Abate è più tranquillo?

"Direi di sì. Sono arrivati giocatori funzionali a quello che ha in testa il mister. Molti di loro si sono integrati bene altri devono acquisire condizione. Siamo contenti"

Le condizioni di Simeone?

"Lo vedremo oggi in campo perché sappiamo del mal di schiena ma dobbiamo capire se ce la fa. Stiamo cercando di capire come cercherà a fare i primi movimenti. Non è il solito fastidio muscolare, si è proprio bloccato"

L'interesse della Roma per Cacciamani?

"Si è un giocatore che piace alla Roma. Gasperini gli ha messo gli occhi addosso. Noi non volevamo cederlo a meno di un'offerta irrinunciabile. è arrivata un'offerta importante ma non quella che ci ha fatto vacillare. Siamo contenti di averlo e spero che anche oggi possa dare il suo contributo"

Per lei visto il suo passato con la Roma è una partita diversa

"Alla Roma è stato un anno intenso, molto profondo, importante. Purtroppo ci sono state delle necessità un po' particolari ma ciò non toglie che ho passato un anno importante. La Roma mi ha dato tanto, i tifosi mi hanno accolto bene e anche quando sono andato via ho sentito la fiducia. Il calcio vive di queste situazioni. Per me rimane una partita importante ma oggi sono al Torino"