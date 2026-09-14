News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Torino-Roma, GASPERINI: "Wesley non ha ancora recuperato bene. Speriamo di essere sempre al completo. Rispetto agli altri siamo di meno"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 14 settembre 2026 alle 18:06
gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nel pre partita di Torino-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN. Il tecnico giallorosso ha parlato delle scelte di formazioni. Ecco le sue parole
Sulle scelte di formazione
"Wesley ha preso una brutta botta nell'ultima partita, non è ancora recuperato bene. Ndicka ha avuto un attacco influenzale questa notte, non è nemmeno venuto allo stadio"
A che punto è la crescita di Castro? 
"Bene, Castro sta facendo molto bene in tutte le situazioni in cui viene impegnato. Rispetto all'inizio è in buona condizione. Ci aspettiamo tutti molto da lui ma siamo molto convinti perché è un ragazzo che merita e che ha grandi qualità". 
Che caratteristiche danno Mora, Soulé e Pellegrini? 
"La rosa è composta da più giocatori in attacco, anzi noi rispetto a parecchie formazioni siamo parecchi di meno. Abbiamo recuperato Pellegrini da due giorni. Speriamo di essere sempre al completo perché nel calcio di oggi c'è spazio per tutti in momenti diversi"
Si ricorda dell'esordio di Malen in questo stadio. Che pensiero le viene in mente?
"Di aver pescato un grande giocatore con numeri importanti. È andato oltre ogni aspettativa"

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Inter-Udinese 5-3: i nerazzurri vanno subito sotto di due e poi dilagano, primo posto assieme alla Roma

set 14, 22:47

Pioggia di gol nell'ultimo match della 4ª giornata di Serie A. Allo stadio Meazza, l'Inter supera l'Udinese per 5 a 3 al termine di una partita pirotecnica e ricca di colpi di scena. L'inizio è shock...

stones

Inter, problema muscolare per Stones: da valutare per il match contro la Roma

set 14, 22:16

Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico....

CASTRO 2

Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista dell'Inter

set 14, 21:40

Dopo la preziosa vittoria per 2 a 0 conquistata sul campo del Torino nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini tornerà immediatamente a lavorare. La ripresa degli...

HSMdCgcXcAA4aSp

Instagram, Dybala: "Partita dura, campo difficile ma obiettivo centrato. Grande Roma" Balerdi: "Gara tosta ma portiamo a casa i 3 punti" Pisilli: "Fino all'ultima goccia di sudore"

set 14, 21:37

La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo  e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione...

NOTIZIE POPOLARI
HSMalUKWYAAhHJM

TORINO-ROMA 0-2 (40' Malen, 93' Pisilli): la truppa di Gasperini rimane a punteggio pieno

set 14, 16:43
Gasperini

Torino-Roma, GASPERINI: "Malen e Dybala due campioni che si completano tra di loro, Balerdi ricorda Baresi. Con l'Inter un’occasione per misurarci"

set 14, 20:32
HSMfjIyXsAAHt0o

TORINO-ROMA: le pagelle. BALERDI "Ministro della difesa" 7,5 - MALEN "Ineluttabile, come Thanos" 7

set 14, 19:34
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Maldini, arriva il comunicato del Cagliari: «Test tossicologici negativi». Il giocatore torna in gruppo

set 14, 12:24
WhatsApp Image 2026-09-14 at 21.10.38

Gasperini: siparietto in sala stampa dopo lo 0-2 dell'Udinese sull'Inter. Un cronista: "Mister, restiamo tutta la sera qui?". Il tecnico ironico: "Che ore sono?"

set 14, 21:14
balerdi 2

Torino-Roma: influenza intestinale per Ndicka. Al suo posto c'è Balerdi. Prima da titolare per l'argentino

set 14, 15:41
VAI AL CANALE
Foto
TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Loading