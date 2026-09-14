Torino-Roma, GASPERINI: "Wesley non ha ancora recuperato bene. Speriamo di essere sempre al completo. Rispetto agli altri siamo di meno"

Nel pre partita di Torino-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN. Il tecnico giallorosso ha parlato delle scelte di formazioni. Ecco le sue parole

Sulle scelte di formazione

"Wesley ha preso una brutta botta nell'ultima partita, non è ancora recuperato bene. Ndicka ha avuto un attacco influenzale questa notte, non è nemmeno venuto allo stadio"

A che punto è la crescita di Castro?

"Bene, Castro sta facendo molto bene in tutte le situazioni in cui viene impegnato. Rispetto all'inizio è in buona condizione. Ci aspettiamo tutti molto da lui ma siamo molto convinti perché è un ragazzo che merita e che ha grandi qualità".

Che caratteristiche danno Mora, Soulé e Pellegrini?

"La rosa è composta da più giocatori in attacco, anzi noi rispetto a parecchie formazioni siamo parecchi di meno. Abbiamo recuperato Pellegrini da due giorni. Speriamo di essere sempre al completo perché nel calcio di oggi c'è spazio per tutti in momenti diversi"

Si ricorda dell'esordio di Malen in questo stadio. Che pensiero le viene in mente?

"Di aver pescato un grande giocatore con numeri importanti. È andato oltre ogni aspettativa"