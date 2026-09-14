Torino-Roma, BALERDI: "Sono ansioso di giocare oggi da titolare. Mi piace essere sempre aggressivo"

Debutto da titolare con la maglia della Roma per Leonardo Balerdi. Il difensore centrale argentino è pronto a sostituire Ndicka al centro della difesa giallorossa. Ecco le sue parole rilasciate a DAZN:

Le tue sensazioni

"Sono felicissimo di essere arrivato qua, mi hanno ricevuto bene. Sono ansioso per giocare oggi"

Gasperini ha detto che sei un capitano, cosa ne pensi? Il mister ti chiede di essere molto aggressivo?

"A me piace. Sono aggressivo, mi piace questo. Sono qui per aiutare tutta la squadra, capitano o non capitano non mi importa. Io voglio che la squadra vinca"