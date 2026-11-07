Roma-Sassuolo, Sebastiano Esposito: "Momento difficile, in campo non ci riescono le cose che vorremmo"Interviste Partita
“Sicuramente veniamo da un periodo difficile. Un filotto di partite difficile dove purtroppo non stiamo dando del nostro meglio. Stiamo provando a darlo ma in campo non ci riescono tutte le giocate che vorremmo. Sicuramente venire qua, giocare contro questi campioni in questo stadio era difficile e lo sapevamo. Per 20 minuti lo abbiamo fatto anche abbastanza bene con un blocco basso per mettere una pezza ai tanti gol presi nelle scorse partite. Purtroppo dopo i due gol ci siamo un po’ sgretolati. Abbiamo provato a restare in partita, purtroppo stasera ho poche parole perché è un periodo difficile per noi”
“No, c’è un ottimo gruppo. Non possiamo dire niente al gruppo. Ci alleniamo al massimo, rispettiamo le richieste del Mister che sono giuste anche secondo noi. Dobbiamo rispettarle. Andiamo in campo e ad oggi non stiamo dimostrando di essere la squadra dell’inizio di campionato. Siamo in difficoltà, non so dirti perché. C’è solo una squadra, quella in cui dobbiamo lavorare e pedalare più forte”
“Quando si perde è colpa di tutti. Non si può dare la colpa ai difensori se si prendono i gol o agli attaccanti se non si fanno. È colpa di tutti. Soprattutto se si viene da un filotto negativo. Non è solo una partita. Comunque non è nei miei valori dare colpa a qualcuno, sarebbe un alibi”
"Sono contento per la nazionale, per quanto riguarda le sconfitte del Sassuolo , non si riesce a trovare il perché bisogna lavorare più forte e cominciare a pedalare. Non si può dare la colpa a qualcuno perché sarebbe troppo facile e cercare un alibi e non ci farebbe bene."
"Non posso tirarmi fuori da questo momento ci sono anch’io nel periodo negativo del Sassuolo quindi ci sono colpe anche mie. Io sto provando a dare una scossa e quel qualcosa in più tutti noi nessuno escluso deve darlo"
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anni
La Roma non smette di segnare. La squadra di Gian Piero Gasperini, con il tris contro il Sassuolo, ha raggiunto 31 reti dopo 11 giornate di Serie A. Un dato straordinario, che vale non solo il miglior...
La Roma non perde da 18 giornate in Serie A
La Roma non perde da 18 giornate in Serie A. Una striscia, al momento, che vale l'ottavo posto in questa speciale classifica. A 30, davanti a tutti, c'è la squadra giallorossa allenata da Liedholm ne...
Trigoria: Gasperini concede tre giorni di riposo. Ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì
La Roma va alla sosta per le nazionali con il sorriso. La squadra di Gasperini ha superato 3-0 il Sassuolo nell'ultimo dei 9 impegni in 27 giorni. Un altro successo in campionato per i giallorossi, an...