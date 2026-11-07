Roma-Sassuolo, Sebastiano Esposito: "Momento difficile, in campo non ci riescono le cose che vorremmo"

Al termine della sfida dell'Olimpico che ha visto la Roma imporsi per 3-0 contro il Sassuolo, Sebastiano Esposito è intervenuto ai microfoni delle tv per commentare il risultato maturato sul campo e fare il punto sul momento della squadra.

Sky

Sassuolo e Roma hanno obiettivi diversi. Dal punto di vista della proposta offensiva però era lecito aspettarsi di più?

“Sicuramente veniamo da un periodo difficile. Un filotto di partite difficile dove purtroppo non stiamo dando del nostro meglio. Stiamo provando a darlo ma in campo non ci riescono tutte le giocate che vorremmo. Sicuramente venire qua, giocare contro questi campioni in questo stadio era difficile e lo sapevamo. Per 20 minuti lo abbiamo fatto anche abbastanza bene con un blocco basso per mettere una pezza ai tanti gol presi nelle scorse partite. Purtroppo dopo i due gol ci siamo un po’ sgretolati. Abbiamo provato a restare in partita, purtroppo stasera ho poche parole perché è un periodo difficile per noi”

Dopo le prime partite di campionato cosa è accaduto? C’è stato un episodio scatenante?

“No, c’è un ottimo gruppo. Non possiamo dire niente al gruppo. Ci alleniamo al massimo, rispettiamo le richieste del Mister che sono giuste anche secondo noi. Dobbiamo rispettarle. Andiamo in campo e ad oggi non stiamo dimostrando di essere la squadra dell’inizio di campionato. Siamo in difficoltà, non so dirti perché. C’è solo una squadra, quella in cui dobbiamo lavorare e pedalare più forte”

In queste quattro partite avete fatto tre tiri in porta. Vi prendete più la colpa voi attaccanti?

“Quando si perde è colpa di tutti. Non si può dare la colpa ai difensori se si prendono i gol o agli attaccanti se non si fanno. È colpa di tutti. Soprattutto se si viene da un filotto negativo. Non è solo una partita. Comunque non è nei miei valori dare colpa a qualcuno, sarebbe un alibi”

Dazn

Cuore diviso a metà: da una parte la riconferma in nazionale e dall’altra un Sassuolo che non riesce ad uscire dalla difficoltà..

"Sono contento per la nazionale, per quanto riguarda le sconfitte del Sassuolo , non si riesce a trovare il perché bisogna lavorare più forte e cominciare a pedalare. Non si può dare la colpa a qualcuno perché sarebbe troppo facile e cercare un alibi e non ci farebbe bene."

Sei tu quello che sta dando un segnale importante, il Sassuolo lo vedo impaurito.

"Non posso tirarmi fuori da questo momento ci sono anch’io nel periodo negativo del Sassuolo quindi ci sono colpe anche mie. Io sto provando a dare una scossa e quel qualcosa in più tutti noi nessuno escluso deve darlo"