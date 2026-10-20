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Roma-Slovan Bratislava, BALERDI: "Gasperini è fortissimo. Mi piace la sua passione, mi dà tanta fiducia"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
Balerdi
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Nel pre partita di Roma-Slovan Bratislava, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Balerdi. Ecco le parole del difensore argentino che giocherà da titolare al centro della retroguardia giallorossa.
Oggi giochi centrale. Cosa cambia per te giocare nei tre ruoli della difesa?
"Io mi sento bene, abbiamo tutti giocatori forti, mi sento benissimo con tutti. Oggi è questa, il mister cambia tanto. Andiamo avanti così"
Che allenatore è Gasperini?
"Un allenatore fortissimo, che sa quello che vuole fare. Mi piace la sua passione, i suoi allenamenti. In campo ti senti con tanta fiducia e questo per me è molto importante"
Come ti trovi con gli argentini?
"Siamo tanti. Prima di arrivare qua mi hanno scritto, mi hanno detto di venire qua. Mi hanno accolto benissimo, sono contento. Dobbiamo vincere e lasciare la Roma più in alto possibile"
L. Balerdi Rossa

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