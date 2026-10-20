Roma-Slovan Bratislava, BALERDI: "Gasperini è fortissimo. Mi piace la sua passione, mi dà tanta fiducia"

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Nel corso della ripresa nel match tra Roma e Slovan Bratislava, intorno al 55', i tifosi slovacchi che hanno occupato il settore ospiti dell'Olimpico per la partita di Champions League, hanno tentato...
Dopo un ottimo primo tempo Lorenzo Pellegrini ha lasciato il campo nel match contro lo Slovan Bratislava al 50'. Il numero 7, dopo una grande incursione in area di rigore palla al piede, ha accusato u...
Nella Roma i difensori sono anche dei goleador. Contro lo Slovan Bratislava, con il primo tempo chiuso sul 2-0, sono andati a segno Mario Hermoso e Nahuel Molina. Per la prima volta nella storia, quin...
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