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De Roon: "Essere titolare è bellissimo. Gollini è tranquillo"

Interviste Partita
di R.P.
De Roon (1)
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A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Dazn, ha parlato De Roon, alla prima da titolare con la maglia della Roma: "Sempre bello giocare titolare, per la Roma, per la nuova squadra. Ci siamo preparati bene, forte, nonostante la sosta. Ho ritrovato la condizione, non sarà facile, è sempre la prima. Ma l'unico modo per ritrovare la forma è giocare. Voglio dimostrare di essere pronto e che la Roma possa vincere col Como". Sarà anche la partita di Gollini: "L'ho visto tranquillo, i portieri fanno una preparazione diversa. Conosce l'ambiente, ha giocato tante partite, ed è anche un ragazzo di esperienza. Sarà prontissimo". 

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