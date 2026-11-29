Dopo il netto 4-0 inflitto dalla Roma al Monza allo Stadio Olimpico, Santiago Castro , autore della rete de poker, ha commentato la prestazione e il successo dei giallorossi nel post-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sky

Volevi segnare anche con il sangue.

“Per un attaccante è sempre importante segnare. Quest’anno è stato più pesante non fare i gol ma sono entrato e ho dato tutto per la squadra”

Sei un attaccante che fa sempre prestazione. Come stai vivendo questa tua avventura alla Roma? Eri abituato ad essere titolare

“No, è vero che venivo da una stagione in cui ho fatto 50 partite da titolare. Uno sempre vuole essere importante. 10 minuti o 5 uno vuole dare il 100%. Penso sia così per tutti”

A Parigi hai giocato titolare. Come siete entrati in campo?

“Abbiamo giocato uguale. Siamo forti, uniti, che sempre vuole fare la sua prestazione e il suo gioco. Abbiamo giocato uno contro uno. Sempre uguale. Anche qua con il Real o a Manchester. Non ci sentiamo meno di nessuno, anzi sentiamo che siamo forti e andiamo a giocare contro tutti”

DAZN

È stato un gol liberatorio?

"È ovvio che un attaccante vuole sempre fare i goal, ma prima c’è sempre la squadra. Ogni giocatore vuole fare la prestazione per portare avanti questa squadra e questa città."

Ci racconti le sensazione e il momento del gol?

"La realtà è che uno vuole segnare, vuole fare goal ed essere importante. Quello che si è visto nell’esultanza è che siamo tutti uniti ed è stato bellissimo. È stato più bello il momento in cui sono venuti tutti ad abbracciarmi che il gol in sé. I ragazzi sono sempre con me e anche Donny mi dà tanto aiuto. Sono tutti grandissime persone prima ancora di essere calciatori, anche lo staff. È stata un’emozione più di gruppo che individuale."

È più complicato o più stimolante avere davanti Malen? Cerchi di rubare qualcosa da lui?

"È soddisfacente avere un giocatore così davanti, perché ci puoi parlare e ti fa stare sempre sul pezzo, al 100%, cercando di migliorarti ogni giorno. È facile giocare anche con Paulo, Mati e Rodri davanti. Mai come un lato negativo."

Cosa ti chiede il mister e cosa pensi di poter dare ancora di più?

“Il mister fa giocare tutti, quindi ognuno si sente importante e considerato. Mi chiede un cambio di gioco, vengo da due anni giocando quasi sempre spalla alla porta e cambiare questo stile di gioco all’inizio era un po’ difficile ma ora sto migliorando e mi sto sentendo bene. Il Mister mi chiede di fare come fa Donny."

Quanto vi parlate durante la settimana con Soulé, Mora, Dybala?

"Ci parliamo tanto, è bello perché sono tutti grandi giocatori. Questa quota gol è molto bella, siamo contenti e andiamo avanti così."

Per il futuro, quali sono gli obiettivi?

"Pensiamo partita per partita, siamo tranquilli, contenti e pensiamo alla prossima che abbiamo una bella partita contro il Bologna."

CASTRO IN CONFERENZA STAMPA

Quella rabbia che hai messo per segnare il gol. Ogni tanto percepisci questo paragone con Malen o non ti condiziona? Perché è sembrato come se volessi dimostrare qualcosa

"No, siamo una coppia che dà tanto alla squadra. L'importante è che lui continui così. Io cerco di dare il meglio per la squadra, quello che mi chiede il mister. Non lo sento pesante. Voglio imparare e crescere, è un giocatore che gioca da tanto tempo e ha giocato in tante squadre di alto livello e oggi è uno dei migliori o il migliore giocatore della Serie A e in Champions. Mi sento bene ad avere un 'confronto' con un giocatore di questo livello"

C'è una cosa in cui ti senti più migliorato da inizio stagione?

"Tante cose. Questa cosa di giocare in avanti. Sono stato tanto tempo a giocare di spalle alla porta a Bologna e adesso andare uno contro uno, puntare l'uomo, è stato difficile. Sono contento di quello che ho imparato dai mister e dai miei compagni"

Hai fatto due gol contro la Curva Sud. Il 13 dicembre potresti avere una buona occasione per fare gol sotto la Curva Sud, ci hai pensato? E come è stato affrontare la difesa del PSG che è una delle squadre più forti al mondo?

"Ti rispondo alla seconda. Una cosa impressionante. Sono giocatori di alto livello, è stato difficile affrontare Pacho è un grande giocatore con grande fisico e tutto. Ma noi non ci sentiamo meno di nessuno in Italia e in Europa, quindi andiamo a giocare con il nostro gioco e siamo contenti di quello. Poi l'altra domanda... Speriamo. Prima c'è da giocare una partita tosta venerdì, a Bologna non sarà facile. Speriamo di fare una bella prestazione lì, poi andremo al derby. Partita dopo partita"

Il lavoro che fai per legare il gioco rischia di toglierti lucidità sotto porta?

"Sì, penso così. È una cosa che devo imparare perché mi piace giocare con la squadra, mi piace venire a giocare incontro, mi piace farlo tanto. Mi piace fare anche gol, ma sono cose che devo imparare e sto proprio imparando. Ho uno staff e anche grandi persone con me che mi fanno imparare. Ho avuto grandi giocatori con me che hanno fatto una grande carriera, Immobile, c'è stato Zirkzee, oggi c'è Dony. Grazie a Dio ho avuto giocatori del mio stesso ruolo che mi hanno fatto imparare e spero di continuare a imparare"