Rensch: "Quando ho firmato per la Roma è stato un momento speciale. Il gol a Parma molto importante. Gasp? Esigente"

La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro per Kevin, attaccante del Fulham. La risposta però sarebbe stata negativa, almeno per ora, ma gli inglesi sanno benissimo che il giocatore è molto apprezzato...
In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Lorenzo Pellegrini si continua ad allenare da solo per recuperare dall'infortunio. Una storia Instagram del preparatore atletico Dario Maggesi mostra il...
Salah-Eddine sarebbe vicino a firmare per l'Olympiakos, si parla di un'operazione in dirittura d'arrivo con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il terzino sinistro marocchino sta sola...
Domani sul Messaggero uscirà un'intervista a Malen, ma il quotidiano, sui propri profili social, ha pubblicato uno stralcio. A domanda se pensa di diventare capocannoniere, l'olandese risponde così: "...
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