Rensch: "Quando ho firmato per la Roma è stato un momento speciale. Il gol a Parma molto importante. Gasp? Esigente"

ROMANEWS.EU - Devine Rensch ha parlato del suo momento attuale della Roma e del lavoro con Gasperini: "Sto giocando con regolarità dopo l'addio di Celik" dice. E poi: "Abbiamo un allenatore con molta energia e mentalità. Un tecnico molto esigente".

Rensch è stato uno degli artefici della qualificazione alla Champions League: "Segnare a Parma è stato molto bello, una rete importante per aiutare la squadra. Ma ormai è passato" sottolinea. Il focus è sul futuro.

Quando ha firmato per la Roma era in lacrime: "Una sensazione difficile da spiegare. Sono quelle sensazioni che non provi spesso ma solo in momenti molto speciali. Quando ho firmato per la Roma è stato un momento speciale per me".