Primavera, Scala: "Vincere a Manchester ci darebbe una spinta importante. Sarà una partita speciale"

Al termine della sessione di lavoro odierna, mister Scala ha rilasciato un'intervista ai media ufficiali del Club in vista della gara di domani contro il Manchester United di Youth League. Le sue parole:

Ci stiamo abituando alla "conta", tra infortunati e convocati con la prima squadra: qual è l'esito alla vigilia della partita?

"Abbiamo guadagnato un giocatore, perché rispetto alla partita con l'Inter stavolta Camara è con noi, ma forse ne perdiamo due, vedremo come andranno le prossime ore. Ma al di là di chi ci sarà domani, per noi è una partita troppo importante e speciale".

Con un'altra vittoria si potrebbe quasi mettere al sicuro la qualificazione. Ci pensate?

"Assolutamente sì. Siamo venuti qua per questo, vincere a Manchester ci darebbe una spinta ulteriore, anche in conseguenza del grande risultato e della grande prestazione che abbiamo messo in atto venerdì contro l'Inter. Siamo molto motivati, stiamo insieme da giovedì, perché siamo rimasti al nord prima di spostarci in Inghilterra e stiamo preparando la partita in ogni dettaglio. Siamo molto fiduciosi".

Tanti giorni insieme, perché siete partiti giovedì scorso e tornerete dopodomani. Praticamente un mini-ritiro. Quanto è importante per cementare ulteriormente il gruppo?

"Moltissimo. Coincide con la vittoria di Milano, che ci ha dato naturalmente una bella botta in positivo al morale e questo ci ha uniti ancora di più. Passare tutto questo tempo insieme con i ragazzi, con lo staff a tempo pieno, ci aiuta a compattarci ancora di più".

Che tipo di squadra è il Manchester United?

"Una squadra forte, con valori importanti, e simile a quella che abbiamo affrontato venerdì scorso per i principi e i concetti di gioco in entrambe le fasi. Nelle partite che abbiamo visto c'erano anche due sconfitte, a mio avviso non meritate. Ci aspetta una gara molto impegnativa".