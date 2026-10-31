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Primavera, Scala: "La vittoria contro l'Inter ci regala tanta autostima"

Giovanili
di FedericoL
Scala
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Mattia Scala, tecnico della Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo 0-2 in casa dell'Inter. Le sue parole:
Mister, che valore ha una vittoria contro la prima in classifica, peraltro imbattuta?
"Questa vittoria ha un valore importante per il momento che stavamo vivendo in campionato, dove non avevamo raccolto quanto avremmo meritato. La vittoria ci regala tanta autostima e tanta fiducia. Faccio quindi volentieri un grande applauso ai ragazzi, perché hanno fatto una partita straordinaria".
Una prestazione del genere non si inventa. Come è stata costruita in questi giorni?
"Abbiamo avuto la possibilità di lavorare per alcuni giorni insieme e modificare alcuni aspetti del nostro gioco. Devo dire che i ragazzi si sono responsabilizzati molto dopo la partita con il Genoa. Si sono messi a lavorare a testa bassa, hanno aumentato l'intensità degli allenamenti, erano molto arrabbiati per gli ultimi risultati. Sicuramente questa vittoria è frutto del lavoro".
Qual è stato il momento decisivo della partita?
"Mi è piaciuto l'approccio. Venire qua, in casa dell'Inter prima in classifica e imbattuta, che peraltro segna tanto nei primi minuti di gara, e affrontarli con la personalità che abbiamo messo in campo in questa occasione mi ha fatto molto piacere. Devo dire che è stata una gara a tratti quasi perfetta".
Il merito è della squadra, ma quello di Basile è un super gol. Che cosa ha pensato di fronte a quella giocata?
"Conosco Basile da quando è piccolo, vederlo segnare un gol del genere mi ha dato una forte emozione. Abbiamo trascorso tanti anni insieme, ha affrontato problemi importanti e questo gli ha forgiato tanto il carattere. Non si accontenta mai, va sempre forte. A volte sbaglia per eccesso di irruenza, ma è un ragazzo d'oro e sono contento che abbia realizzato il suo primo gol in questa location e che sia un gol così bello".
Adesso si va a Manchester. Come sarà la marcia di avvicinamento?
"Sarà una marcia di avvicinamento tosta, saremo tanto in giro, dobbiamo prepararci bene perché sarà una gara fondamentale per preparare il nostro percorso in Europa".
PRIMAVERAMattia Scala

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