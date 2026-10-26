Roma-Cagliari a Feliciani: giallorossi imbattuti in 6 precedenti

Saràl'arbitro dimatch in programma domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il fischietto della sezione di Teramo incontrerà i giallorossi per la settima volta in carriera e il bilancio è molto positivo: 5 vittorie e un pareggio (2-2 contro la Salernitana nell'annata 2023/24). L'ultimo precedente risale al 10 aprile scorso, nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Pisa, decisa da una tripletta di. Un solo rigore assegnato a favore dei giallorossi, nel 3-0 contro l’Udinese del 22 settembre 2024.