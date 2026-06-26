Calciomercato Roma, l'Arabia non convince Soulé: difficile l'addio entro il 30 giugno

Secondo quanto appreso da fonti vicine all'entourage di Matias Soulé, nelle ultime ore si sarebbero fatti sotto due club arabi — Al-Ahli e Al-Hilal — per sondare la disponibilità dell'argentino, ma l'ipotesi di una destinazione in Arabia Saudita non convince affatto il giocatore. Filtra netto pessimismo verso questa soluzione, con Soulé che non sarebbe intenzionato ad accettare offerte provenienti dal Medio Oriente, soprattutto se il passaggio è vincolato temporalmente al 30 giugno.

Sul fronte europeo, invece, le squadre che al momento si sarebbero messe in movimento sono Stoccarda e Borussia Dortmund, due club che potrebbero offrire al fantasista giallorosso la vetrina internazionale che cerca. Tuttavia, anche su questo fronte la situazione è ancora lontana dalla definizione e questo non fa che aumentare un certo grado di insoddisfazione lato giocatore.

Difficile, dunque, che si arrivi a una conclusione rapida: se la cessione di Soulé si concretizzerà, l'operazione prenderà forma più avanti nel corso del mercato estivo. La Roma ad oggi resta in attesa, consapevole che si tratti di una trattativa complessa che richiederà tempo e pazienza.

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