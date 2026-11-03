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VIDEO - Manchester United-Roma: i tifosi inglesi lanciano oggetti in campo dopo il raddoppio giallorosso

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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La Roma è in vantaggio per 0-2 in casa del Manchester United. I gol di Soulé e Malen hanno permesso ai giallorossi di realizzare l'avvio perfetto nella notte dell'Old Trafford. I tifosi inglesi, stanchi delle prestazioni della propria squadra, dopo il raddoppio arrivato sul calcio di rigore realizzato da Malen, hanno cominciato a lanciare oggetti in campo. 

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