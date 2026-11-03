VIDEO - Manchester United-Roma: i tifosi inglesi lanciano oggetti in campo dopo il raddoppio giallorosso

VIDEO - Manchester United-Roma: i tifosi inglesi lanciano oggetti in campo dopo il raddoppio giallorossoCoppe europee
📌 Lancio di oggetti in campo dei tifosi del Manchester United stufi dopo il 2-0 giallorosso #ManUtdRoma #asroma https://t.co/EL4LMLLFJX— laroma24.it (@LAROMA24) November 3, 2026
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Manchester United-Roma: il settore ospiti capovolge la pezza da trasferta per protestare contro la polizia inglese. Un
La Roma è in campo contro il Manchester United nel big match di Champions League. Prima del fischio d'inizio, però, molti tifosi romanisti sono rimasti bloccati all'ingresso dell'Old Trafford. Un tifo...
FOTO - Manchester United-Roma: il minuto di silenzio per l'attaccante spagnolo Jesus De Miguel
Minuto di raccoglimento su tutti i campi di Champions League in ricordo di Jesus De Miguel. L'attaccante spagnolo del Tenerife è stato colpito violentemente al petto in un contrasto di gioco dal porti...
Manchester United-Roma: romanisti stipati all'ingresso dello stadio. Cariche della polizia e un tifoso colpito in testa (FOTO E VIDEO)
A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Manchester United molti dei tifosi romanisti volati in Inghilterra per supportare la squadra non sono ancora entrati all'Old Trafford. Cariche d...