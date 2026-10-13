Trigoria: il classe 2007 Panico aggregato con la prima squadra nella rifinitura pre Real Madrid (FOTO)

📸 C'è anche il centrocampista 2007 Francesco Panico, aggregato alla prima squadra dalla Primavera di Scala #asroma #trigoria #romarealmadrid https://t.co/jTlsEFqcK1— laroma24.it (@LAROMA24) October 13, 2026
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La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Donyell Malen, la squadra giallorossa...
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Partita importante per la squadra giallorossa, che dovrà far a meno...
Inizia la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio dell'allenamento, i calciatori gia...
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