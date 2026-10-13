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Tchouameni: "Vedo molte partite della Roma, sarà dura. Mourinho? Vuole vincere"

Coppe europee
di Paolo Rosi
tchouameni
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Aurélien Tchouaméni presenta la sfida di Champions League contro la Roma al fianco di José Mourinho. Il centrocampista del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita e del momento della squadra spagnola, reduce dalla vittoria contro il Villarreal ma ancora alla ricerca della migliore condizione.
Come arrivate a questa gara?
"Per noi è una gara importante, abbiamo iniziato bene e ora vogliamo vincere per competere".
Cosa vi ha detto il mister dopo il Villarreal?
"Non ne voglio parlare, noi cerchiamo sempre di fare il massimo. Siamo frustrati, ma abbiamo vinto e questo è l'importante".
Credi che al Real Madrid serva un mediano più creativo?
"Io ho la mia opinione, voi fate il vostro lavoro. Siamo un gruppo con queste caratteristiche: siamo una squadra d'élite. L'importante è lavorare di squadra e aiutare a vincere".
La situazione nello spogliatoio?
"Diamo il massimo in campo, ciò che vedo è che c'è un bel rapporto nel gruppo. Tutti si aiutano a vicenda. Daremo sempre tutto per vincere titoli in questa stagione".
Pensi che la squadra abbia bisogno di un centrocampo diverso?
"Non parlo di questo: per me l'importante è parlare della gara di domani. Non esprimerò la mia opinione".
C'è un giocatore della Roma che giocherebbe nel Real Madrid?
"Sappiamo che giocheremo contro una grande squadra: vedo molte partite della Roma, sarà dura per noi che siamo anche in trasferta. Tuttavia, proveremo a vincere e possiamo farlo".
Ti preoccupano le critiche?
"Quando si gioca per il Real, ci saranno sempre. L'importante è non pensarci e migliorare. Lavoriamo ogni giorno per vincere, quello conta".
C'è un problema con il modo di giocare?
"Possiamo migliorare in tante cose: non abbiamo giocato il nostro miglior calcio dall'inizio della stagione, ma miglioreremo".
Dopo ogni gara, il numero di chilometri percorsi dal Madrid è sempre inferiore a quello degli avversari. Come mai?
"Il problema è la corsa. Queste statistiche dicono tanto, ma non tutto. Bisogna correre in maniera intelligente, dipende dalla partita".
Hai parlato con Mourinho dopo l'infortunio?
"Sì, abbiamo parlato tanto. Sto raggiungendo il mio livello, aiuterò la squadra a vincere le partite".
Cosa ti chiede di diverso Mourinho?
"Coraggio, equilibrio. Soprattutto con i tanti giocatori offensivi che abbiamo. Poi, anche segnare e fare assist".
Il Pallone d'Oro?
"Lo merita Kylian. Altrimenti Dembélé o Olise".
In cosa ti senti migliorato con Mourinho?
"Il mister vuole vincere".

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