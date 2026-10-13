VIDEO - Gasperini: “Il nostro atteggiamento ci ha portato a conquistare la Champions League. Non dobbiamo snaturarci”

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Inizia la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio dell'allenamento, i calciatori gia...
Oggi alle ore 18, allo Stadio Olimpico, José Mourinho interverrà in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma. Il tecnico del Real Madrid sarà affiancato in conferenza dal cen...
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Alla vigilia del match, l’allenatore giallorosso...
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