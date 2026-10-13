News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

VIDEO - Gasperini: “Il nostro atteggiamento ci ha portato a conquistare la Champions League. Non dobbiamo snaturarci”

Coppe europee
di gabrielechianello
gasperini conferenza como 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Alla vigilia della partita dell’Olimpico, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi trattati, anche l’atteggiamento che Malen e compagni dovranno avere per affrontare una delle squadre più forti d’Europa: “Il nostro atteggiamento ci ha portati a conquistare la Champions, è chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid ma non è la prima squadra di valore che incontriamo. Il Real è una squadre che quando pensi di metterli in difficoltà è il momento che ti fanno gol. Fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più. Non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche".
Champions LeagueGasperini

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

WhatsApp Image 2026-10-13 at 15.29.03

Trigoria: la rifinitura in vista del Real Madrid. Palleggi e passaggi al volo per i giallorossi (FOTO E VIDEO)

Inizia la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio dell'allenamento, i calciatori gia...

Mourinho

Real Madrid, sarà Tchouaméni ad affiancare Mourinho in conferenza stampa

Oggi alle ore 18, allo Stadio Olimpico, José Mourinho interverrà in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma. Il tecnico del Real Madrid sarà affiancato in conferenza dal cen...

IMG_6796

VIDEO - Gasperini: “A Mourinho prenderei l’empatia con cui riesce a farsi acquistare giocatori straordinari”

La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Alla vigilia del match, l’allenatore giallorosso...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. Mourinho? Ha la capacità di farsi acquistare grandi giocatori. Qui lo hanno amato"

stadio

Stadio della Roma, arriva il via libera della Regione Lazio alla VIA: cosa cambia per Pietralata

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Bove

VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

Paulo Dybala

Joya di Roma. Prima il Real poi il rinnovo?

WhatsApp Image 2026-10-13 at 14.29.28

MALEN: "Siamo concentrati su noi stessi. Contro il Como non volevo fare male a nessuno, ho chiesto scusa alla squadra. Domani sarà speciale"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading