Roma-Slovan Bratislava: 64390 spettatori all'Olimpico

Roma-Slovan Bratislava: scontri tra la tifoseria ospite e le forze dell'ordine (FOTO E VIDEO)

ott 20, 22:16

Nel corso della ripresa nel match tra Roma e Slovan Bratislava, intorno al 55', i tifosi slovacchi che hanno occupato il settore ospiti dell'Olimpico per la partita di Champions League, hanno tentato...