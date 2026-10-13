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ROMA-REAL MADRID: dove vederla in tv e le quote

Coppe europee
di Francesca Altobelli
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La Roma torna in campo in Champions League e si prepara ad affrontare il Real Madrid allo Stadio Olimpico, nella seconda giornata della League Phase. Calcio d’inizio fissato per le 21:00, in una partita che riporta nella Capitale anche un grande ex come José Mourinho.
I Blancos arrivano all’appuntamento dopo la vittoria in campionato contro il Villarreal e il successo all’esordio europeo contro l’Inter. Per i giallorossi sarà una sfida importante contro una delle squadre più prestigiose del calcio internazionale.
Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'assenza di Mile Svilar, fermato da una frattura al quinto dito del piede che lo terrà fuori per almeno un mese. Al suo posto è atteso Pierluigi Gollini, già titolare nella trasferta contro il Como. Resta da verificare anche la situazione di Bryan Cristante, alle prese con un problema al ginocchio.
Dall'altra parte, José Mourinho dovrà rinunciare a Rodrygo, Raúl Asencio, alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero ancora in corso.

DOVE VEDERE ROMA-REAL MADRID IN TV E IN STREAMING

La sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon Prime Video.

LE QUOTE 

ROMA-REAL MADRID 1 X 2
SNAI 3.60 3.75 1.85
SISAL 3.60 3.75 1.85
BET 365 3.75 4.00 1.85
BWIN 3.75 4.00 1.83
STAKE 3.70 4.00 1.84
LR24

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