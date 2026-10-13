ROMA-REAL MADRID: dove vederla in tv e le quote

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
In occasione della sfida tra Roma e Genoa, in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, la Prefettura di Roma ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per mo...
Sarà Donyell Malen ad affiancare Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico....
Il club arancioneroverde ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa dopo un avvio di campionato disastroso, caratterizzato da sei sconfitte nelle prime sei giornate di Serie A. Decisivo l'ultimo ko per 3...
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