Real Madrid: i convocati di Mourinho per la Roma

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Novità nella rifinitura pre Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Alla seduta di allenamento, infatti, ha preso parte anche il centrocampista classe 2007 Francesco Panico, aggregato alla pr...
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Donyell Malen, la squadra giallorossa...
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Partita importante per la squadra giallorossa, che dovrà far a meno...
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