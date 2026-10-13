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Real Madrid: i convocati di Mourinho per la Roma

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Mourinho
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La Roma è pronta ad ospitare, in una notte stellare, il Real Madrid. Domani alle ore 21 i giallorossi affronteranno i Blancos dell'ex José Mourinho. Il tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati per il match contro i capitolini. Assenti gli infortunati Militao, Asencio, Mendy e Rodrigo.
Portieri: Courtois, Lunin, and Mestre.
Difensori: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, and Dumfries.
Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo, and Thiago.
Attacanti: Vini Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim, and Yan Diomande.
(realmadrid.com)
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