VIDEO - GASPERINI: "Tutti disponibili contro l'Inter. Pellegrini è con noi da due settimane, può fare tutto"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valida per la quinta giornata di Serie A. Tra i temi discussi, i disponibili per la partita contro i nerazzurri e come procede il ritorno di Lorenzo Pellegrini: ""Incrocio le dita, ma sono tutti disponibili per domani. Questo è già straordinario perché succede raramente. C'è sempre qualcuno che sta un po' meglio e qualcuno più acciaccato. C'è stata qualche influenza di stagione, qualche piccola distorsione, qualche colpo, ma è normalità. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, ma penso che con la tensione della partita anche le piccole cose verranno superate. Pellegrini ormai da due settimane è con noi, può fare tutto, è a disposizione. La lunga sosta che ci sarà è un'occasione per lui, non gioca partite da tempo e vedremo se sarà da fare qualche amichevole".

🟡🔴 #Gasperini: “Incrocio le dita, ma sono tutti disponibili per domani. Questo è già straordinario perché succede raramente. C'è sempre qualcuno che sta un po' meglio e qualcuno più acciaccato. C'è stata qualche influenza di stagione, qualche piccola distorsione, qualche colpo,… pic.twitter.com/n4WG7C6v2N — laroma24.it (@LAROMA24) September 18, 2026