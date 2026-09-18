VIDEO - GASPERINI: "Tutti disponibili contro l'Inter. Pellegrini è con noi da due settimane, può fare tutto"

🟡🔴 #Gasperini: “Incrocio le dita, ma sono tutti disponibili per domani. Questo è già straordinario perché succede raramente. C'è sempre qualcuno che sta un po' meglio e qualcuno più acciaccato. C'è stata qualche influenza di stagione, qualche piccola distorsione, qualche colpo,… pic.twitter.com/n4WG7C6v2N— laroma24.it (@LAROMA24) September 18, 2026
A due giorni dalla sfida di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa anche del big match tra Roma e Inter in programma domani alle ore 18 all...
Giornata speciale per il numero 9 giallorosso Santiago Castro, che oggi, 18 settembre, compie 22 anni. Il centravanti, arrivato in estate dal Bologna, è ancora alla ricerca del primo gol in maglia gia...
Nuovi passi in avanti concreti per il Nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il Commissario Sessa, infatti, ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo impianto g...
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter. Tra i temi affrontati, il momento positivo della squadra giallorossa prima di una gara molto importante e...
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