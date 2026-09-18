VIDEO - GASPERINI: "C'è soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica. Entrambe stanno facendo risultati importanti"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter. Tra i temi affrontati, il momento positivo della squadra giallorossa prima di una gara molto importante e complicata contro i nerazzurri di Chivu: "Intanto c'è la soddisfazione di arrivare in questa situazione di classifica, con tantissime partite giocate da noi e dall'Inter. Un bellissimo appuntamento, grande entusiasmo, entrambe stanno facendo risultati importanti. Mi fermerei a questo, per un incontro molto atteso, per l'inizio molto positivo di entrambe. Un'occasione molto attesa."

🟡🔴 #Gasperini: “Intanto c'è la soddisfazione di arrivare in questa situazione di classifica, con tantissime partite giocate da noi e dall'Inter. Un bellissimo appuntamento, grande entusiasmo, entrambe stanno facendo risultati importanti. Mi fermerei a questo, per un incontro… pic.twitter.com/raY1QRW9su — laroma24.it (@LAROMA24) September 18, 2026