VIDEO - Gasperini: "L'Inter è la squadra di riferimento per il nostro campionato"

🟡🔴 #Gasperini: “L’#Inter è la squadra di riferimento per il nostro campionato” 🗣️— laroma24.it (@LAROMA24) September 18, 2026
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A due giorni dalla sfida di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa anche del big match tra Roma e Inter in programma domani alle ore 18 all...
Giornata speciale per il numero 9 giallorosso Santiago Castro, che oggi, 18 settembre, compie 22 anni. Il centravanti, arrivato in estate dal Bologna, è ancora alla ricerca del primo gol in maglia gia...
Nuovi passi in avanti concreti per il Nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il Commissario Sessa, infatti, ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo impianto g...
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valida per la quinta giornata di Serie A. Tra i temi discussi, i disponibili per la partita contro i nerazzu...
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