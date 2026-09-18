VIDEO - Gasperini: "L'Inter è la squadra di riferimento per il nostro campionato"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso si è soffermato sul divario tra le due squadre e sulle ambizioni della Roma. Ecco le sue parole: "L'Inter è la squadra di riferimento per il nostro campionato. È una squadra che sta facendo cose straordinarie in Italia e in Europa, con due finali in tempi recenti, è una squadra molto forte, è riconosciuto da tutti. Poi per le altre è un riferimento, per provare ad avvicinarsi e competere con loro, è chiaro che è un'ambizione da parte di tutti perché la loro forza è riconosciuta".