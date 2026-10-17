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Roma-Genoa: Balerdi titolare al posto di Mancini. Possibile turno di riposo anche per Wesley e Hermoso

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Balerdi
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Novità in difesa per la Roma in vista del match di stasera contro il Genoa. Come riportato su X da Angelo Mangiante, è pronta una maglia da titolare per Leonardo Balerdi che prenderà il posto di Gianluca Mancini.
Occasione importante, quindi, per l'argentino. Turno di riposo, invece, per Gianluca Mancini.
Come riportato dall'emittente radiofonica, Gasperini si prepara ad effettuare un massiccio turnover in vista del match di stasera contro il Genoa. Oltre a Mancini, potrebbero partire dalla panchina anche Wesley e Hermoso. Pronto Koulierakis in difesa, mentre sulle corsie esterne insieme a Lulli potrebbe esserci Rensch.
(Manà Manà Sport)
ASROMAManciniroma-genoaHermosoWesleybalerdi

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