Roma-Genoa: Balerdi titolare al posto di Mancini. Possibile turno di riposo anche per Wesley e Hermoso

Balerdi titolare al posto di Mancini. #SkySpprt— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 17, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma Femminile di Gian Piero Piovani torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Domani, alle ore 15, arriva il Milan allo stadio Tre Fontane nel match valido per la terza giornata della Serie A...
Il Napoli perde contro il Venezia nella gara valida per la settima giornata di Serie A. Sconfitta pesante per gli uomini di Allegri, che dovrà anche far conto con il nuovo problema muscolare avvertito...
Sorpresa nella partita tra Venezia e Napoli valida per la settima giornata di Serie A. Infatti, dopo l'esonero di Stroppa e l'ingaggio di Nicola come nuovo allenatore, il Venezia riesce a trovare la p...
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