UDINESE-ROMA 2-5: giallorossi straripanti dominano la sfida e si portano a un punto dalla vetta (FOTO E VIDEO)

La Roma vince ancora! Sconfitto l'Udinese per 2-5 al Bluenergy Stadium. Un primo tempo completamente dominato dalla squadra di Gasperini che chiude in vantaggio per 0-4 con le reti di Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa il ritmo cala e i bianconeri trovano due reti, prima in avvio con Zaniolo poi con Palma. La Roma nei minuti di recupero mette il punto esclamativo sulla vittoria con il gol di Ghilardi che fissa il punteggio sul 2-5.

UDINESE: Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo (67' Piotrowski), Ekkelenkamp (56' Gomez); Davis (56'Chakvetadze). A disp.: Arizala, Ebosse, Jovanovic, Lovric, Mrozek, Padelli, Vinciati, Zarraga. All.: Runjaić

ROMA: Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso (83' Koulierakis); Molina, De Roon, Cristante, Wesley (78' Rensch); Soulé (78' Mancini), Mora (59' Pisilli); Malen (59' Castro). A disp.: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Lulli, Di Nunzio, Camara. All.: Gasperini

Arbitro: Maresca

Assistenti: Lo Cicero - Rossi

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Ammoniti: Miller, Cristante

Marcatori: 9' Cristante, 30' Mora, 33' Malen, 37' Ndicka, 50' Zaniolo, 77' Palma, 91' Ghilardi

Serie A 31 ottobre 2026 alle 18:00 Udinese Zaniolo 50 ' Palma 78 ' 2 5 Tempo Pieno Roma Cristante 10 ' Mora Carvalho 31 ' Malen 33 ' N'Dicka 37 ' Ghilardi 90 ' Cronologia Formazione Statistiche Gol 90 ’ D. Ghilardi Roma Sostituzione 84 ’ ENTRA K. Koulierakis Roma ESCE M. Hermoso Canseco Roma Sostituzione 82 ’ ENTRA L. Jovanović Udinese ESCE J. Karlström Udinese Sostituzione 82 ’ ENTRA J. Arizala Udinese ESCE H. Kamara Udinese Visualizza Dettagli Completi Della Partita

CRONACA

SECONDO TEMPO

94' - Termina il match! Vince la Roma 2-5

91' - Danieleeeee Ghilardiiiii! La Roma chiude la contesa nel recupero con un super gol di Ghilardi che addomestica la sfera con il petto e scaraventa un bolide che termina sotto la traversa

84' - Occasione Udinese. Diagonale velenoso di Unai Gomez che sfiora il palo

83' - Sostituzioni esaurite per la Roma: fuori Hermoso, dentro Koulierakis

78' - Subito cambi per Gasperini: fuori Wesley e Soulé per Mancini e Rensch. Ghilardi gioca a tutta fascia sulla destra e Molina agisce alle spalle di Castro insieme a Pisilli

77' - Gol dell'Udinese. Da sviluppi di corner la difesa giallorossa non riesce a liberare l'area di rigore, la sfera viene messa nuovamente in mezzo e al volo Palma batte Gollini

67' - Nell'Udinese esce Zaniolo per Piotrowski

59' - Giallo per Cristante

59' - Cambi Roma: escono Mora e Malen per Pisilli e Castro

58' - Ci prova dalla distanza Malen! Tiro centrale e para con qualche incertezza Okoye

56' - Primi cambi del match. Nell'Udinese fuori Ekkelenkamp e Davis per Gomez e Chakvetadze

54' - Occasione Roma! Ghilardi si lancia in avanti e serve sulla destra Molina, l'argentino da ottima posizione sceglie di servire nell'area piccola Malen ma l'attaccante in scivolata non arriva sul pallone

50'- Gol di Zaniolo. Tiro dalla distanza dell'Udinese, parata incerta di Gollini che respinge corto sui piedi di Zaniolo che con semplicità batte in rete

46' - Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45' - Nessun minuto di recupero. Il primo tempo termina 0-4!

37 - Poker della Romaaaaaa! Corner dalla destra calciato perfettamente da Soulé, Ndicka salta più in alto di tutti e con prepotenza sigla lo 0-4

36' - La Roma non smette di avanzare: altro cross dalla sinistra e altro inserimento in area di Cristante, il numero 4 in acrobazia con il tacco trova la porta e Okoye è costretto a deviare in corner

33' - Maleeeeeeeeen! Il numero 14 si fa perdonare dopo la traversa. Soulé lo serve, l'olandese si libera in area di rigore e stavolta con freddezza piazza la sfera. 0-3. Dominio Roma

30' - Goooool della Romaaaaaaaaa!!! Raddoppio meritatissimo per i giallorossi. Soulé serve Cristante in area, il numero 4 si inserisce palla al piede e in zona secondo palo serve Mora che batte Okoye per il raddoppio

29' - Traversa Roma! Doppia occasione per Malen, prima il tiro ribattuto da Okoye e poi a botta sicura spara clamorosamente sulla traversa

28' - Occasione Roma! Lancio in profondità di Cristante, la retroguardia dell'Udinese è disattenta e Soulé si trova a tu per tu con Okoye. L'argentino colpisce il palo

26' - Altro tiro dalla distanza per i padroni di casa. Ci prova Vojvoda con il sinistro. Tiro centrale e semplice per Gollini

23'- Ammonito Miller. Lo scozzese sgambetta da dietro Malen in una situazione di ripartenza

18' - Si fa vedere in avanti l'Udinese: tentativo di affondo di Zaniolo, l'ex Roma arriva sul fondo e viene chiuso in corner da Wesley

14' - Ci prova Malen: suggerimento in profondità di Soulé, l'olandese irrompe in area di rigore ma viene chiuso da Kabasele

9' - Gooool della Romaaaaaaa!!!! Azione manovrata dei giallorossi, Mora serve Wesley sulla sinistra, cross al centro dell'area per Cristante che si inserisce e di testa batte Okoye che clamorosamente manca la sfera

4⃣🫂 #UdineseRoma 0-1 https://t.co/Gy0ciUxjXj — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2026

6' - Soulé si libera dalla marcatura, calcia ma non riesce a coordinarsi. Palla che termina altissima

2' - La prima conclusione del match è per l'Udinese: ci prova Miller dalla lunga distanza. Tiro semplice per Gollini che si distende e blocca

1' - Inizia il match!

LIVE

17:20 - I giallorossi entrano in campo per il riscaldamento

16:55 - La squadra è arrivata allo stadio per il match contro i Friulani