UDINESE-ROMA 2-5: giallorossi straripanti dominano la sfida e si portano a un punto dalla vetta (FOTO E VIDEO)

La Roma vince ancora! Sconfitto l'Udinese per 2-5 al Bluenergy Stadium. Un primo tempo completamente dominato dalla squadra di Gasperini che chiude in vantaggio per 0-4 con le reti di Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa il ritmo cala e i bianconeri trovano due reti, prima in avvio con Zaniolo poi con Palma. La Roma nei minuti di recupero mette il punto esclamativo sulla vittoria con il gol di Ghilardi
che fissa il punteggio sul 2-5.
UDINESE: Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo (67' Piotrowski), Ekkelenkamp (56' Gomez); Davis (56'Chakvetadze). A disp.: Arizala, Ebosse, Jovanovic, Lovric, Mrozek, Padelli, Vinciati, Zarraga. All.: Runjaić
ROMA: Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso (83' Koulierakis); Molina, De Roon, Cristante, Wesley (78' Rensch); Soulé (78' Mancini), Mora (59' Pisilli); Malen (59' Castro). A disp.: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Lulli, Di Nunzio, Camara. All.: Gasperini
Arbitro: Maresca
Assistenti: Lo Cicero - Rossi
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano
Ammoniti: Miller, Cristante
Marcatori: 9' Cristante, 30' Mora, 33' Malen, 37' Ndicka, 50' Zaniolo, 77' Palma, 91' Ghilardi
CRONACA
SECONDO TEMPO
94' - Termina il match! Vince la Roma 2-5
91' - Danieleeeee Ghilardiiiii! La Roma chiude la contesa nel recupero con un super gol di Ghilardi che addomestica la sfera con il petto e scaraventa un bolide che termina sotto la traversa
84' - Occasione Udinese. Diagonale velenoso di Unai Gomez che sfiora il palo
83' - Sostituzioni esaurite per la Roma: fuori Hermoso, dentro Koulierakis
78' - Subito cambi per Gasperini: fuori Wesley e Soulé per Mancini e Rensch. Ghilardi gioca a tutta fascia sulla destra e Molina agisce alle spalle di Castro insieme a Pisilli
77' - Gol dell'Udinese. Da sviluppi di corner la difesa giallorossa non riesce a liberare l'area di rigore, la sfera viene messa nuovamente in mezzo e al volo Palma batte Gollini
67' - Nell'Udinese esce Zaniolo per Piotrowski
59' - Giallo per Cristante
59' - Cambi Roma: escono Mora e Malen per Pisilli e Castro
58' - Ci prova dalla distanza Malen! Tiro centrale e para con qualche incertezza Okoye
56' - Primi cambi del match. Nell'Udinese fuori Ekkelenkamp e Davis per Gomez e Chakvetadze
54' - Occasione Roma! Ghilardi si lancia in avanti e serve sulla destra Molina, l'argentino da ottima posizione sceglie di servire nell'area piccola Malen ma l'attaccante in scivolata non arriva sul pallone
50'- Gol di Zaniolo. Tiro dalla distanza dell'Udinese, parata incerta di Gollini che respinge corto sui piedi di Zaniolo che con semplicità batte in rete
46' - Inizia la ripresa
PRIMO TEMPO
45' - Nessun minuto di recupero. Il primo tempo termina 0-4!
37 - Poker della Romaaaaaa! Corner dalla destra calciato perfettamente da Soulé, Ndicka salta più in alto di tutti e con prepotenza sigla lo 0-4
36' - La Roma non smette di avanzare: altro cross dalla sinistra e altro inserimento in area di Cristante, il numero 4 in acrobazia con il tacco trova la porta e Okoye è costretto a deviare in corner
33' - Maleeeeeeeeen! Il numero 14 si fa perdonare dopo la traversa. Soulé lo serve, l'olandese si libera in area di rigore e stavolta con freddezza piazza la sfera. 0-3. Dominio Roma
30' - Goooool della Romaaaaaaaaa!!! Raddoppio meritatissimo per i giallorossi. Soulé serve Cristante in area, il numero 4 si inserisce palla al piede e in zona secondo palo serve Mora che batte Okoye per il raddoppio
29' - Traversa Roma! Doppia occasione per Malen, prima il tiro ribattuto da Okoye e poi a botta sicura spara clamorosamente sulla traversa
28' - Occasione Roma! Lancio in profondità di Cristante, la retroguardia dell'Udinese è disattenta e Soulé si trova a tu per tu con Okoye. L'argentino colpisce il palo
26' - Altro tiro dalla distanza per i padroni di casa. Ci prova Vojvoda con il sinistro. Tiro centrale e semplice per Gollini
23'- Ammonito Miller. Lo scozzese sgambetta da dietro Malen in una situazione di ripartenza
18' - Si fa vedere in avanti l'Udinese: tentativo di affondo di Zaniolo, l'ex Roma arriva sul fondo e viene chiuso in corner da Wesley
14' - Ci prova Malen: suggerimento in profondità di Soulé, l'olandese irrompe in area di rigore ma viene chiuso da Kabasele
9' - Gooool della Romaaaaaaa!!!! Azione manovrata dei giallorossi, Mora serve Wesley sulla sinistra, cross al centro dell'area per Cristante che si inserisce e di testa batte Okoye che clamorosamente manca la sfera
6' - Soulé si libera dalla marcatura, calcia ma non riesce a coordinarsi. Palla che termina altissima
2' - La prima conclusione del match è per l'Udinese: ci prova Miller dalla lunga distanza. Tiro semplice per Gollini che si distende e blocca
1' - Inizia il match!
LIVE
17:20 - I giallorossi entrano in campo per il riscaldamento
16:55 - La squadra è arrivata allo stadio per il match contro i Friulani