Serie A, Torino-Udinese 2-1: la decide Kulenovic nella ripresa

La Roma alza la temperatura. Con un video pubblicato sui propri social il club giallorosso lancia il conto alla rovescia: "Tutti i cammini portano alle stelle. 48 ore al ritorno della Champions all'Ol...
Uno dei nomi maggiormente accostati nella sessione estiva di mercato alla Roma è stato Cacciamani. L'esterno del Torino è stato cercato dai giallorossi, come confermato in qualche altra occasione. A...
Un nuovo murales da parte di Drugi, lo street artist romano che racconta attraverso i suoi disegni la Roma. Lo ha fatto per Mourinho, che domani torna nella Capitale per poi affrontare mercoledì sera,...
Si è chiuso pochi minuti fa il primo posticipo della Serie A, con l'Atalanta che ha battuto il Venezia 3-1. Partita di fatto chiusa nel primo tempo con le reti di Kessie e la doppietta di Krstovic. Pe...
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