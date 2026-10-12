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Serie A, Torino-Udinese 2-1: la decide Kulenovic nella ripresa

Campionato
di R.P.
Kulenovic
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Nell'ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese. Nel primo tempo apre Braganca e risponde Ekkelenkamp
Nella ripresa la squadra di Abate trova la rete decisiva al minuto 67 con Kulenovic. I granata respirano, i friulani invece sono in difficoltà adesso. Nell'altro anticipo di giornata, invece, l'Atalanta aveva battuto il Venezia mettendo a serio rischio la panchina di Stroppa. 

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