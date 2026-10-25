Serie A, sesto ko di fila per l'Udinese: il Milan vince 2-0

Instagram, il messaggio di Beukema dopo il pari con la Roma: "Dispiace per come è finita. Ci sono momenti da cui imparare" (FOTO)

ott 25, 20:28

"Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". È questo il messaggio pubblicato su Instagram da Sa...