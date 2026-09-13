Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: finale folle, l’ex Adzic decide al 94’

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerc...
Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanisl...
La Roma viaggia verso Torino. Come pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali, i giallorossi tra poco raggiungeranno la capitale piemontese in vista del match di domani in programma alle or...
Francesco Totti ha parlato, in un'intervista rilasciata alla Domenica Sportiva Pomeriggio, della partenza in campionato della Roma e del suo possibile approdo in Nazionale: "Siamo partiti bene, penso...
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