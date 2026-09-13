Instagram, Hermoso: "Next step" (FOTO)

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerca della quarta vittoria nelle prime quattro giornate di Serie A, dopo i successi contro Fiorentina, Lecce e Atalanta.

A suonare la carica in vista della trasferta è Mario Hermoso. Il difensore spagnolo ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, accompagnandolo con un messaggio breve e chiaro: «Next step».