Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka regala i tre punti ad Allegri

Totti: "Roma e Inter candidate al titolo. Ho parlato con Malagò ma ho preso una strada differente" (VIDEO)

set 13, 18:10

Francesco Totti ha parlato, in un'intervista rilasciata alla Domenica Sportiva Pomeriggio, della partenza in campionato della Roma e del suo possibile approdo in Nazionale: "Siamo partiti bene, penso...