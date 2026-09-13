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Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka regala i tre punti ad Allegri

Campionato
di Matteo Esposito
domenica, 13 settembre 2026 alle 20:09
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Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanislav Lobotka.
Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la partita si sblocca al 66': è Lobotka a trovare il gol che porta avanti la squadra di Massimiliano Allegri. Il Bologna non riesce a trovare la rete del pareggio e al triplice fischio il risultato resta sull'1-0. Il Napoli conquista così i tre punti.

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