Napoli, McTominay ha superato le visite per l'idoneità sportiva: sarà disponibile contro la Roma

.@sscnapoli, McTominay ha superato le visite per l’idoneità sportiva: si avvicina il suo ritorno in campo https://t.co/09kxLvpI2n— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 7, 2026
Mario Hermoso ha fatto il fotografo per un giorno. In un video pubblicato sui propri canali social la Roma ha mostrato come il difensore abbia preso in mano una macchina fotografica e abbia messo nel...
Una notte indimenticabile per Balerdi. Il difensore della Roma era presente all'ultima di Messi in Argentina. Rientrerà solamente domani agli ordini di Gasperini in vista del match contro il Como. Il...
La Roma mette nel mirino il Como. Oggi sono rientrati nella Capitale sia Rodrigo Mora che Koné, mentre domani sarà il turno di Soulé, Castro e Balerdi che hanno chiuso la loro campagna in Argentina co...
Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match contro la Roma in programma domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Ecco cosa ha dichiarato: "Sarà una...
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