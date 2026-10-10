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Serie A, Napoli 3-0 Frosinone: doppietta di De Bruyne e gol di Lang

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Il Napoli di Max Allegri non sbaglia l'appuntamento casalingo contro il Frosinone e vince per 3-0. Doppietta per Kevin De Bruyne, andato a segno su calcio di rigore al 29' e nel finale di partita per il definitivo tris. In gol anche Lang.
Gli azzurri salgono così a quota 10 punti in classifica, gli stessi del sorprendente Frosinone di Alvini che torna a perdere dopo il ko nella prima giornata contro la Juventus. Per il Napoli, invece, è il terzo risultato utile consecutivo (2 vittorie e un pareggio). 

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