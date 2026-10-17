Serie A: Malen premiato come miglior calciatore del mese (FOTO)

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Nel prepartita di Roma-Genoa, Stephan El Shaarawy ha parlato prima a Sky Sport e poi ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul ritorno all’Olimpico e sull’importanza della sfida. A SKY SPORT Qui hai las...
Nel prepartita di Roma-Genoa, il direttore sportivo giallorosso D’Amico ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn, soffermandosi sul mercato, sulla linea verde scelta da Gasperini e sulla politica d...
Nel prepartita di Roma-Genoa, Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky soffermandosi sul momento della squadra dopo la sfida contro il Real Madrid. Dopo una partita contro il Real Madrid res...
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