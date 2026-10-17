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Serie A: Malen premiato come miglior calciatore del mese (FOTO)

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Donyell Malen questa sera non a disposizione di Gian Piero Gasperini nel match contro il Genoa a causa del cartellino rosso rimediato contro il Como. L'attaccante olandese è comunque allo stadio Olimpico e prima della partita è stato premiato dalla Lega Serie A come primo miglior calciatore del mese di questa stagione. 
Un premio più che meritato per il classe 1999, capace di realizzare ben sei reti nelle prime cinque giornate di campionato. 

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