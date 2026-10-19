Serie A, il Monza travolge il Cagliari: finisce 4-0, doppietta di Varela

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Francesco Totti torna a incontrare i tifosi in occasione della presentazione del suo nuovo libro, Oltre. L'appuntamento è iniziato alle 21 al Teatro Brancaccio di Roma. L'evento ha registrato il tutto...
LR24 (MIRKO BUSSI) – Tra le domande a cui doveva rispondere Roma-Genoa c’era, principalmente, quanto i giallorossi fossero in grado di voltar pagina dopo il tragico finale col Real Madrid. Ancora una...
SKY SPORT - Alla vigilia della sfida contro lo Slovan Batislava, Gian Piero Gasperini ha parlato ai micrfoni dell'emittente satellitare. Le sue parole: Si gioca ogni tre giorni: come si fa a tenere se...
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