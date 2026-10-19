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Serie A, il Monza travolge il Cagliari: finisce 4-0, doppietta di Varela

Campionato
di Paolo Rosi
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Il Monza supera il Cagliari con un netto 4-0 nella gara della 7ª giornata di Serie A disputata allo U-Power Stadium. A sbloccare il risultato è Kouadio al 40', poi Varela firma una doppietta con le reti al 47' e al 79'. Nel mezzo, al 66', arriva anche il gol di Robinson.
Con questo successo il Monza sale a 7 punti in classifica, mentre il Cagliari resta fermo a quota 13.

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