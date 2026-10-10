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Serie A, Genoa 2-1 Fiorentina: primo successo in campionato per De Rossi

Campionato
di gabrielechianello
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La sesta giornata di Serie A si è aperta con la gara tra Genoa e Fiorentina allo stadio Luigi Ferraris. Partita dai ritmi alti quella tra la squadra di De Rossi e quella di Vanoli, che dopo appena 15 minuti vede i rossoblu in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Osmajic e Messias. Nel secondo tempo ci prova la Fiorentina che riesce a riaprire la gara con l'autogol di Vasquez al 73'. Nulla da fare però per i viola, con De Rossi che riesce a conquistare la prima vittoria in campionato dopo un avvio di stagione difficile.

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