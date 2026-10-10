Serie A, Genoa 2-1 Fiorentina: primo successo in campionato per De Rossi

Al termine del pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vi...
Tegola in casa Roma. Gian Piero Gasperini perde per un mese Mile Svilar a causa di una frattura non scomposta al dito del piede. Il portiere giallorosso, che sarà sostituito da Gollini, tornerà in cam...
La Roma ha iniziato con il piede giusto questa stagione, collezionando 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti di questo avvio c'è sicurament...
Il Genoa riesce a battere la Fiorentina nella gara valida per la sesta giornta di Serie A grazie alle reti di Osmajic e Messias. 3 punti importanti per De Rossi, che trova la prima vittoria in campion...
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