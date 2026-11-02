Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Serie A, crollo dell'Atalanta: a Bergamo vince 3-0 il Parma

Campionato
di Paolo Rosi
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Clamoroso tonfo interno per l'Atalanta che cede 3-0 al Parma nell'ultimo posticipo della decima giornata di Serie A giocato alla New Balance Arena. I ducali conquistano così la prima vittoria della gestione Gilardino, mentre per la squadra di Sarri si tratta di un battuta d'arresto pesante che la lascia ferma a quota 11 punti in classifica. Il Parma compie invece un balzo in avanti salendo a quota 8.
A sbloccare la sfida in favore degli ospiti è Fabbian al minuto 41. Ad inizio ripresa arriva subito il raddoppio con l'autorete di Zappacosta al 47', prima del gol di Lontani al 58' che fissa il risultato sul definitivo 3-0 e condanna i nerazzurri a un momento di profonda difficoltà.

Serie A

CalendarioRisultati

Stagione regolare

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1Lazio logo
Lazio
281091024816
2Inter logo
Inter
2510811261313
3Roma logo
Roma
2410730281018
4Como logo
Como
231072118810
5AC Milan logo
AC Milan
211063121129
Mostra Tutto
serie aAtalantasarri

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Napoli-Roma

Manchester United-Roma: i giallorossi giocheranno con la terza maglia nera

Cresce l'attesa per la sfida dell'Old Trafford tra Manchester United e Roma, quarto impegno nella League Phase di Champions League con fischio d'inizio fissato per domani alle 21:00. Per la gara europ...

paolo zanetti

Ufficiale, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: contratto fino al 2027 (COMUNICATO)

Cambio in panchina in casa Udinese all'indomani della pesante sconfitta interna contro la Roma. Il club friulano ha sollevato dall'incarico Kosta Runjaic, pagando il 2-5 maturato sabato scorso. La gui...

big serie a logo eni

Serie A, la Fiorentina aggancia il Sassuolo a 8 punti: finisce 2-4 al Mapei Stadium

Vittoria esterna per la Fiorentina che espugna il Mapei Stadium superando il Sassuolo per 4-2 nel posticipo della decima giornata di Serie A. Con questo successo i viola salgono a quota 8 punti in cla...

NOTIZIE POPOLARI
greenwood

Greenwood, dalla Turchia: tensione con il Fenerbahce. L'inglese avrebbe contattato il padre per cambiare squadra

WhatsApp Image 2026-11-02 at 18.23.03

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possiamo farci distrarre dal momento di difficoltà del Manchester. Dopo la sosta speriamo di recuperare tutti" - DE ROON: "Il mister è unico, tatticamente è superiore a tutti"

El shaarawy De Rossi

VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

carrick

Manchester United-Roma, Carrick: "Il 7-1 di qualche anno fa fu una notte magica". Mainoo: "Ci basta una vittoria per svoltare"

Raimondo

Frosinone: lesione alla caviglia sinistra per Raimondo. Sarà out contro la Roma

Gasperini in the box

I calciatori riposano quando dormono

VAI AL CANALE
Foto
Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Loading