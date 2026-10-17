Roma-Genoa, Wiafe: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Qui o vai forte o niente"

Samuel Wiafe è intervenuto ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita. Al termine di Roma-Genoa è intervenuto ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita.

Sky

La Roma è forte. Ti aspettavi una partita così?

“Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, è una partita di calcio, si può perdere e vincere. Ringrazio il mister per questa occasione e anche la società. E tutti i compagni che mi hanno supportato”

L’impatto con la Serie A come lo hai valutato?

“Ho iniziato in allenamento andando forte. Ho visto i miei compagni e ho capito che qui o vai forte o niente.”

Raccontaci che giocatore sei.

"Sono un giocatore di corsa, di forza, non molto tecnico ma so giocare. E basta.”

Dazn