Roma-Genoa, Wiafe: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Qui o vai forte o niente"

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Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato il centrocampista giallorosso Marten De Roon. Queste le sue parole: DE ROON A SKY Sta dimostrando di essere ancora un giovane “Oggi ero in campo con...
Al termine di Roma-Genoa, conclusa con la vittoria giallorossa per 2-0, Daniele De Rossi ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni delle televisioni. L'allenatore del Genoa ha analizzato...
Dopo la sfida vinta contro il Genoa, ha parlato Santiago Castro, autore del gol che ha sbloccato la sfida. Le sue parole: CASTRO A SKY Avete segnato entrambi il primo gol con la Roma. Che effetto ti h...
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