Roma-Cagliari: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 18:45

Questa sera la Roma sarà impegnata in casa contro il Cagliari per il turno infrasettimanale. Coem fa sapere il club, i cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli.

Saranno presenti nel prepartita tre punti vendita mobili con una vasta gamma di prodotti: uno in via delle Olimpiadi adiacente allo stadio Pietrangeli, uno nel piazzale della Monte Mario e uno all'ingresso della Tribuna Tevere, lato obelisco. Resteranno aperti anche durante e dopo lo svolgimento del match.

(asroma.com)