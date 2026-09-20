Milan, Amorim: "Roma e Inter sono distanti da noi. Hanno avuto più tempo per essere squadra"

Il Milan di Amorim chiude la quinta giornata di campionato con un netto successo per 3-0 contro il Lecce. I rossoneri si portano così a quota 11 punti in classifica, dietro solamente a Roma, Inter, La...
Dopo Wesley e Cristante, anche Donyell Malen deve rinunciare alla chiamata della propria nazionale a causa di un problema fisico. L'attaccante giallorosso non prenderà parte alle gare di Nations Leagu...
Cinquanta partite e nessuno 0-0. Dopo cinque giornate di Serie A della stagione 202-2027, nessun match è terminato a reti bianche. La rete di Pulisic, in Milan-Lecce, per il momentaneo 1-0 ha ufficial...
Il Como ha perso contro il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Calò nel primo tempo e di Kvernadze nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in camp...
Loading