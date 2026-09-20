Milan, Amorim: "Roma e Inter sono distanti da noi. Hanno avuto più tempo per essere squadra"

Il Milan ha sconfitto per 3-0 il Lecce a San Siro. A segno Pulisic, Rabiot e Moreira. Al termine del match, il tecnico rossonero Ruben Amorim parlando ai microfoni di Dazn si è espresso anche sul gap che deve colmare la squadra rossonera: "Roma e Inter? Credo che siano distanti. Se guardi al nostro modo di giocare e agli avversari, e se parli di Roma e Inter, penso che abbiano avuto più tempo come squadra. Si vede che i meccanismi ci sono e sono più chiari rispetto al nostro gruppo, ma non abbiamo perso così tanti punti".