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Giudice sportivo: nessuna multa alla Roma. Seconda sanzione per Pisilli e Soulé

Campionato
di Fabio D'Ascanio
giudice sportivo
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Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni in merito alla settima giornata del campionato di Serie A. Nessuna multa per la Roma, mentre altri club come Napoli, Como, Fiorentina, Venezia, Bologna, Sassuolo e Milan sono stati puniti per l'introduzione di materiale pirotecnico all'interno dello stadio.
Nel successo casalingo per 2-0 contro il Genoa, Pisilli e Soulé hanno rimediato la loro seconda ammonizione della stagione.
(legaseriea.it)
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