Giudice sportivo: nessuna multa alla Roma. Seconda sanzione per Pisilli e Soulé

Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni in merito alla settima giornata del campionato di Serie A. Nessuna multa per la Roma, mentre altri club come Napoli, Como, Fiorentina, Venezia, Bologna, Sassuolo e Milan sono stati puniti per l'introduzione di materiale pirotecnico all'interno dello stadio.

(legaseriea.it)