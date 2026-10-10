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Genoa, De Rossi: "La Roma è la seconda squadra più forte del campionato. La prepareremo come il ritorno dello scorso anno"

Campionato
di gabrielechianello
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Il Genoa riesce a battere la Fiorentina nella gara valida per la sesta giornta di Serie A grazie alle reti di Osmajic e Messias. 3 punti importanti per De Rossi, che trova la prima vittoria in campionato dopo un avvio di stagione difficile. Sugli spalti dello stadio Luigi Ferraris era presente anche un suo ex compagno ai tempi della Roma, Alessandro Florenzi. L'allenatore dei rossoblu De Rossi ha commentato così la sua presenza ai microfoni di Dazn: "Abbiamo capito la sua utilità nel mondo. Scherzo, è come se fosse uno dei miei giocatori, è un mio compagno e un mio amico. Noi non crediamo alla scaramanzia, però lo scorso anno era venuto in un momento delicato e avevamo vinto. Quindi adesso iniziamo a farlo venire per tutte le partite".
Il tecnico del Grifone ha parlato anche del prossimo match di campionato in cui tornerà all'Olimpico per affrontare la Roma: "Alla Roma sono arrivato sostituendo un mostro sacro come Mourinho, mi sono messo a 4 nonostante lui giocasse a 3 ma è il modulo che mi piace di più. Penso che non ci voglia molto per farlo anche qui. Abbiamo pochi esterni offensivi alti con le caratteristiche giuste ma è una strada che possiamo seguire. Alla fine ci siamo messi anche a 5 dietro" ha detto il tecnico a Sky. Ai microfoni di Dazn De Rossi ha parlato ancora dell'impegno contro i giallorossi: "La Roma è la seconda squadra più forte del campionato. La prepareremo, spero, come il ritorno dello scorso anno, come si prepara una partita contro una squadra forte. Ma ci penseremo da domani".

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