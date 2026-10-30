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Frosinone, Cichella spiega la scelta del numero 16: "De Rossi è il mio idolo, sono cresciuto nelle giovanili giallorosse"

Campionato
di Francesca Altobelli
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L'ex centrocampista del vivaio della Roma, oggi in forza al Frosinone, Matteo Cichella, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita da protagonista vinta contro il Lecce.. Tra l'emozione per la prima rete tra i professionisti e le dediche di rito, il giovane classe 2005 si è soffermato sul suo legame con i colori giallorossi e sull'ammirazione per Daniele De Rossi.
"Un'emozione indescrivibile il gol, ciò che sogni da bambino.Il numero di maglia? De Rossi non serve che lo racconti io, come persona e giocatore. Crescendo nelle loro giovanili, ti appassioni ad un giocatore come lui ed è il mio idolo".
Nato a Roma il 4 ottobre 2005, Cichella è cresciuto interamente nel settore giovanile di Trigoria compiendo tutta la trafila.Con l'Under 17 raccoglie 22 presenze, per poi esplodere definitivamente con l'Under 18, maglia con cui colleziona 28 presenze, 4 gol e 6 assist.
A inizio 2024, dopo aver vinto la Supercoppa Primavera e aver collezionato 3 presenze con la massima formazione giovanile, è arrivata la separazione dalla Roma e il passaggio al Frosinone, dove ha iniziato la sua avventura nel calcio dei grandi portando sempre con sé l'eredità dell'idolo De Rossi.

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