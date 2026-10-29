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Serie A, Frosinone-Lecce 5-1: la squadra di Alvini resta al sesto posto

Campionato
di FedericoL
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Altro risultato importante per il Frosinone di Alvini, che batet 4-1 il Lecce allo Stirpe. Ciociari avanti di due già nel primo tempo con le reti di Chicella e Calò, nella ripresa arrivano i gol di Raimondo e Birligea (doppietta), inutile quello leccese di Monteiro. Un successo che permette al Frosinone di alire a quota 17 punti in classifica, restando al sesto posto solitario.

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