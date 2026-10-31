FOTO - UDINESE 2-5 ROMA FT

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Dopo il roboante 2-5 al Bluenergy Stadium di Udine, la Roma ricava altri 3 punti preziosi per la classifica prima della trasferta europea all'Old Trafford contro il Manchester United. Un successo roto...
Il capitano dell'Udinese, Jesper Karlström, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match per 2-5 contro la Roma. Ecco le sue parole. Ci aiuti a capire come mai si subisce gol così facilmente?...
Sono 14 i calciatori i marcatori diversi in stagione della Roma. Stasera ha segnato Ghilardi, al primo centro in Serie A, che si è aggiunto alla lista. La Roma ha inoltre tre punti in più rispetto al...
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