FOTO - UDINESE 2-5 ROMA FT

La Roma vince ancora! Sconfitto l'Udinese per 2-5 al Bluenergy Stadium. Un primo tempo completamente dominato dalla squadra di Gasperini. A segno Cristante, che ha aperto le marcature su assist di Wesley. A raddoppiare ci ha pensato Mora, secondo gol consecutivo per lui, su assist di Cristante. Il tris porta la firma del solito Donyell Malen, poi il poker è arrivato dal colpo di testa di Ndicka. La Roma avrebbe potuto avere anche un risultato più ampio a proprio favore considerando il palo colpito da Soulé e la traversa di Malen. Nella ripresa l'Udinese trova due gol prima con Zaniolo in avvio, poi con Palma. La Roma, sempre in controllo del match, chiude nei minuti di recupero con un super gol di Ghilardi che fissa il punteggio sul 2-5. Di seguito le foto del match.

Serie A 31 ottobre 2026 alle 18:00 Udinese Zaniolo 50 ' Palma 78 ' 2 5 Tempo Pieno Roma Cristante 10 ' Mora Carvalho 31 ' Malen 33 ' N'Dicka 37 ' Ghilardi 90 ' Cronologia Formazione Statistiche Gol 90 ’ D. Ghilardi Roma Sostituzione 84 ’ ENTRA K. Koulierakis Roma ESCE M. Hermoso Canseco Roma Sostituzione 82 ’ ENTRA L. Jovanović Udinese ESCE J. Karlström Udinese Sostituzione 82 ’ ENTRA J. Arizala Udinese ESCE H. Kamara Udinese Visualizza Dettagli Completi Della Partita