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FOTO - UDINESE 2-5 ROMA FT

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Udinese-Roma
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La Roma vince ancora! Sconfitto l'Udinese per 2-5 al Bluenergy Stadium. Un primo tempo completamente dominato dalla squadra di Gasperini. A segno Cristante, che ha aperto le marcature su assist di Wesley. A raddoppiare ci ha pensato Mora, secondo gol consecutivo per lui, su assist di Cristante. Il tris porta la firma del solito Donyell Malen, poi il poker è arrivato dal colpo di testa di Ndicka. La Roma avrebbe potuto avere anche un risultato più ampio a proprio favore considerando il palo colpito da Soulé e la traversa di Malen. Nella ripresa l'Udinese trova due gol prima con Zaniolo in avvio, poi con Palma. La Roma, sempre in controllo del match, chiude nei minuti di recupero con un super gol di Ghilardi che fissa il punteggio sul 2-5. Di seguito le foto del match. 

Serie A

31 ottobre 2026 alle 18:00
UdineseUdinese logo
Zaniolo50'Palma78'
2
5
Tempo Pieno
RomaRoma logo
Cristante10'Mora Carvalho31'Malen33'N'Dicka37'Ghilardi90'
Cronologia
Formazione
Statistiche
Gol
90
D. Ghilardi
RomaRoma
D. Ghilardi
Sostituzione
84
ENTRA
K. Koulierakis
RomaRoma
K. Koulierakis
ESCE
M. Hermoso Canseco
RomaRoma
M. Hermoso Canseco
Sostituzione
82
ENTRA
L. Jovanović
UdineseUdinese
L. Jovanović
ESCE
J. Karlström
UdineseUdinese
J. Karlström
Sostituzione
82
ENTRA
J. Arizala
UdineseUdinese
J. Arizala
ESCE
H. Kamara
UdineseUdinese
H. Kamara
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