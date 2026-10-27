FOTO - Roma-Cagliari 4-2

Rimonte e tanti gol allo Stadio Olimpico tra Roma e Cagliari. La gara si sblocca subito a favore dei sardi al 9' con il rigore di Nzola, ma la reazione giallorossa è immediata: prima il colpo di testa vincente di Lulli al 15' su assist di Molina e poi il magnifico destro al volo di Pisilli al 21' ribaltano momentaneamente il risultato.

Nella ripresa il match resta aperto: il Cagliari ci prova più volte e all'81' Maldini trova il pareggio, ma la squadra di Gasperini ricomincia a spingere e firma il controsorpasso al 85' con l'incornata di Mora. All'87' ci pensa poi Malen a chiudere definitivamente i conti realizzando in due tempi la rete del 4-2 finale. Di seguito gli scatti più belli del match dell'Olimpico.