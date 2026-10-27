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ROMA-CAGLIARI: le formazioni ufficiali. C'è Castro al posto di Malen. Turno di riposo per Wesley, non c'è Mora. La squadra è arrivata all'Olimpico (FOTO)

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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La Roma ospita allo stadio Olimpico per il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria nel primo turno infrasettimanale della stagione dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Gian Piero Gasperini dovrà fare ancora a meno di Paulo Dybala che non è stato convocato, oltre agli infortunati Koné e Svilar. Tra le scelte dal primo minuto, davanti a Gollini agisce la linea difensiva a tre composta da Mancini, Ndicka e Koulierakis. Sulle corsie esterne spazio a Lulli e Molina, con Wesley che si accomoda in panchina. In mezzo al campo la diga è formata da De Roon e Pisilli, mentre sulla trequarti Cristante sale al fianco di Soulé per supportare l'unica punta Castro, con Malen pronto a subentrare a gara in corso. Mora non riesce a strappare la titolarità.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, De Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Cristante; Castro. A dis.: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Rensch, Ghilardi, Mora, Wesley, Hermoso, Malen, Arena, Camara. All.: Gasperini.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, J. Rodríguez, Obert; Romano, Gagliardini, Adopo; Fazzini, Maldini; Kevin Carlos. A disp.: Radunović, Sherri, Sugawara, Kofler, Aurelio, Deiola, Massolin, Liteta, Sulev, Ciervo, Fadera, Sugamele,Mendy, Nzola. All.: Pisacane.
19:57 - Le prime immagini dall'Olimpico. La squadra è arrivata allo stadio 
19:45 - Ecco gli 11 scelti da Gian Piero Gasperini per affrontare il Cagliari 

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