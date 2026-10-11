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FOTO - Como-Roma 0-0 FT

Campionato
di Matteo Esposito
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Termina 0-0 tra Como e Roma. La squadra di Gasperini parte bene e sfiora il vantaggio in varie occasioni. Prima Dybala spreca col sinistro da dentro l’area di rigore, poi Pellegrini colpisce un palo da buona posizione. Malen, pochi minuti più tardi, sfiora l’ennesimo gran gol: pescato bene da Mancini in profondità controlla il pallone con la testa superando Ramon, con il secondo tocco evita anche Butez ma da posizione defilata non trova lo specchio. Si fa trovare pronto anche Gollini in più di un’occasione. Primo tempo che termina tra le polemiche dei padroni di casa. Durante il minuto di recupero concesso da Fabbri Diao si invola verso la porta e cade dopo un incrocio di gambe con Wesley. Il direttore di gara sceglie però di far proseguire. Secondo tempo complesso per i ragazzi di Gasperini. Al minuto 53 Malen dopo una buona giocata sbaglia l’ultimo tocco allungandosi il pallone, nel tentativo di recuperarlo entra in tackle deciso su Kaiki con Fabbri che estrae il cartellino rosso. Da quel momento i giallorossi sono costretti ad abbassarsi e lo fanno bene, rischiando veramente poco nonostante l’inferiorità numerica. La Roma dunque, tra le difficoltà, torna a casa con un punto dalla difficile trasferta del Sinigaglia

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