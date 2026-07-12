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Wesley verso il rientro: smaltito l’infortunio, da domani è atteso a Trigoria

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di AlessandroLM
domenica, 12 luglio 2026 alle 11:30
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Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista dell’inizio della nuova stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, Wesley, che nelle ultime settimane ha seguito un programma di recupero personalizzato, senza mai interrompere il lavoro, ha ormai smaltito l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare il Mondiale con il Brasile ed è atteso da domani al centro sportivo Fulvio Bernardini per l’inizio del raduno giallorosso.

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