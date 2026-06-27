VIDEO - Gollini al matrimonio di El Shaarawy: ci sono anche Mancini e Cristante

Sta convolando a nozze El Shaarawy. Il futuro da calciatore sarà lontano dalla Roma, ma al suo matrimonio ci sono molti ex compagni.

Gollini è stato il primo oggi a pubblicare una storia sul proprio profilo Instagram. E poi il portiere ha replicato. Molto elegante, fa vedere la tenuta dove si sta svolgendo la cerimonia e inquadra per un attimo anche Mancini e Cristante, presenti quindi al matrimonio di Stephan e Ludovica Pagani.