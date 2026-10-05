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VIDEO - Fabregas studia la Roma al Subbuteo: così funziona la pressione uomo su uomo di Gasperini

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di Matteo Esposito
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A una settimana da Como-Roma, Cesc Fabregas analizza il gioco della squadra di Gian Piero Gasperini al Subbuteo. Nel corso del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Como ha utilizzato il celebre gioco da tavolo per spiegare come prepara le partite in base ai diversi tipi di pressione adottati dagli avversari.
Tra gli esempi scelti dallo spagnolo c'è proprio la Roma. Fabregas ha disposto le pedine sul campo mostrando il funzionamento della pressione uomo su uomo a tutto campo dei giallorossi e soffermandosi sulle conseguenze di questo atteggiamento: la squadra di Gasperini porta molti giocatori in avanti per andare a prendere direttamente gli avversari, lasciando inevitabilmente molto spazio alle proprie spalle.

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