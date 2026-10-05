VIDEO - Fabregas studia la Roma al Subbuteo: così funziona la pressione uomo su uomo di Gasperini

LEGGO (F. BALZANI) - Dopo lo stadio e il primato in classifica, la Roma è pronta a crescere ancora. Come? Con un’altra squadra. «Faremo l’under 23 per lanciare nuovi giovani», ha infatti annunciato Ga...
IL TEMPO (F. BIAFORA) - La prima volta non si scorda mai. Soprattutto se arriva dopo un periodo difficile come quello vissuto nella seconda metà della scorsa stagione e nell’ultimo calciomercato. Soul...
Sprint per Endrick. La Roma sfida il Milan per l’attaccante del Real Madrid, che ha mostrato interesse per entrambe le destinazioni. Nel corso della pausa per le nazionali, il direttore sportivo D’Ami...
Una maglia per due sulla trequarti. Passato anche il secondo fine settimana senza serie A, inizia per la Roma l’avvicinamento al big match di Como. Domenica, in riva al lago, ripartirà la corsa per la...
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